Ранивший в шею 14-летнюю девочку подросток выпал из окна 3-го этажа в Петербурге

Девятиклассник, ранивший ножом подружку, попал в реанимацию после падения из окна Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Санкт-Петербурга нашла подростка, который пырнул в шею свою 14-летнюю подругу. Мальчик оказался в реанимации, так как выпал из окна третьего этажа. Все произошло ночью 26 сентября 2022 года в квартире на Береговой улице, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 2:20 часов ночи от дома на Береговой улице был госпитализирован 14-летний подросток. Помимо травм, полученных при падении с высоты третьего этажа, он был в состоянии наркотического опьянения. Мальчика отвезли в Детскую больницу №2 и поместили в отделение реанимации, - рассказал источник.

Ранее стало известно, что в туже ночь, но часом ранее, из квартиры на Береговой улице была госпитализирована 14-летняя девочка. С ее слов, приятель ударил ее ножом в шею. Девочка находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.