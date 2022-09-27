Петербуржец, задушивший мать шнуром от лампы, отправится в психиатрическую клинику

Суд Петербурга отправил в психиатрическую клинику мужчину, задушившего мать шнуром от лампы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге мужчине, задушившему собственную мать, сменили меру наказания. Об этом 27 сентября 2022 года сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел в час дня 16 мая этого года в квартире по адресу Юрия Гагарина, 48. Мужчину обвиняли в совершении преступления по первой части 105 статьи УК РФ.

- Во время конфликта с матерью сын задушил ее шнуром от настольной лампы. В этот же день его задержали. Тогда он признал свою вину и был заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе объединенных судов Петербурга.

27 сентября обвиняемого освободили от уголовной ответственности. Теперь мужчину принудительно будут лечить в специализированной психиатрической клинике с интенсивным наблюдением. Такое решение было принято Московским районным судом.