Мобилизованным предпринимателям и самозанятым с микрозаймами предоставят кредитные каникулы на полгода в Ленобласти

Мобилизованным ИП и самозанятым с микрозаймами предоставят кредитные каникулы в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мобилизованные индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане получат кредитные каникулы, если у них есть микрозаймы от Фонда поддержки предпринимательства. Об этом 27 сентября 2022 года рассказали в администрации региона.

- На период призыва на военную службу мобилизованным индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам, которые получили микрозаймы Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти, будут предоставлены кредитные каникулы на полгода, - сообщили в областной пресс-службе.

Для того, чтобы получить отсрочку по выплате займа, сам предприниматель, либо его родственники должны обратиться в Фонд и подать заявление. Обращение будет рассмотрено в течение не более пяти дней.

Узнать подробности можно по телефону 8-800-30-20-813.