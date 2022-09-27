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Общество27 сентября 2022 11:59

Мобилизованным предпринимателям и самозанятым с микрозаймами предоставят кредитные каникулы на полгода в Ленобласти

Речь идет о микрозаймах Фонда поддержки предпринимательства региона
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мобилизованным ИП и самозанятым с микрозаймами предоставят кредитные каникулы в Ленобласти

Мобилизованным ИП и самозанятым с микрозаймами предоставят кредитные каникулы в Ленобласти

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мобилизованные индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане получат кредитные каникулы, если у них есть микрозаймы от Фонда поддержки предпринимательства. Об этом 27 сентября 2022 года рассказали в администрации региона.

- На период призыва на военную службу мобилизованным индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам, которые получили микрозаймы Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти, будут предоставлены кредитные каникулы на полгода, - сообщили в областной пресс-службе.

Для того, чтобы получить отсрочку по выплате займа, сам предприниматель, либо его родственники должны обратиться в Фонд и подать заявление. Обращение будет рассмотрено в течение не более пяти дней.

Узнать подробности можно по телефону 8-800-30-20-813.