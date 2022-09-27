Житель Ленобласти пырнул ножом сотрудника магазина, чтобы украсть бутылку вина

Полиция поймала мужчину, подозреваемого в вооруженных ограблениях магазинов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приозерском районе Ленобласти задержали мужчину, которого подозревают в нападениях на сотрудников магазинов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Два похожих инцидента произошли в один день. В полицию обратились сотрудники торговых точек, расположенных на улице Гоголя и на Ленинградском шоссе. Подозреваемому мужчине 35 лет.

- На улице Гоголя злоумышленник ударил ножом сотрудника магазина, забрал бутылку вина и сбежал. На Ленинградском шоссе мужчина угрожал уже молотком. Там он забрал из кассы 5300 рублей, сигареты и снова бутылку вина, - сообщили в пресс-службе полиции.

Возбуждено уголовное дело по второй части 162 статьи УК РФ – «Разбой». Подозреваемого мужчину задержали. Пострадавший от ножевого ранения сотрудник магазина госпитализирован, он находится в состоянии средней тяжести.