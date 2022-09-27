Бутылки с пивом рассыпались из машины на перекрестке в Купчино

На перекрестке в Купчино рассыпались бутылки. Фото: vk.com/spb_today

Почти иллюстрация к поговорке про машину с пряниками произошла в Купчино. Здесь с грузовика упала упаковка пива. На счастье прохожих, бутылки оказались пластиковыми и не разбились. Очевидцы происшествия не растерялись и начали собирать пенное.

- На перекрестке Фучика и Софийской разбросано пиво. Люди подъезжают и на халяву забирают себе, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Правда, некоторые бутылки пали под колесами проезжавших по перекрестку машин. Но пару десятков «баклажек» удалось спасти.

В комментариях развернулась дискуссия, насколько корректно забирать упавший с машины товар. Одни считают это воровством, другие уверены, что нельзя дать добру пропасть просто так.

А третьи купчинцы шутят, что теперь осталось дождаться ту самую машину с пряниками, которая непременно должна перевернуться и на их улице.