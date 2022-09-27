Мальчик попал в больницу после прыжка в бассейн в Петербурге

Подросток прыгнул в бассейн и ударился головой о дно Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге врачи госпитализировали в больницу 13-летнего мальчика, получившего серьезную травму необычным способом. Подросток прыгнул неудачно в бассейн и ударился головой об дно. После этого ему понадобилась медицинская помощь, сообщает 27 сентября 2022 года АН "Оперативное прикрытие".

- Около 19 часов вечера 25 сентября во время тренировки по водному поло на Пушкинской улице 13-летний мальчик прыгнул в бассейн и ударился головой о дно. Подросток выбрался и даже смог добраться домой, - рассказал источник.

На следующий день ему стало плохо. Поздним вечером 26 сентября его госпитализировали в Детскую больницу №19 имени Раухфуса из квартиры на Полевой улице с признаками сотрясения мозга. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головы. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Полиция Колпинского района начала проверку по факту случившегося.