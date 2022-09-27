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Общество27 сентября 2022 13:05

В Царском Селе создали макет Екатерининского парка для незрячих людей

На нем все красоты можно «увидеть» на ощупь
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Макет Екатерининского парка установили в Царском Селе. Фото: ГМЗ "Царское Село".

Макет Екатерининского парка установили в Царском Селе. Фото: ГМЗ "Царское Село".

Макет Екатерининского парка представили в Государственном музее-заповеднике «Царское Село». Он предназначен для людей с нарушениями зрения, которые не в силах воочию увидеть все красоты комплекса, но могут их «посмотреть» на ощупь.

- Макет Екатерининского парка для людей с нарушениями зрения стал отправной точкой новой детской интерактивной программы «Екатерининский парк на ощупь», которую разработали сотрудники отдела по работе с детьми, - сообщает пресс-служба ГМЗ «Царское Село».

Первыми нововведение оценили воспитанники Мгинской школы-интерната, для которых сотрудники музея-заповедника провели экскурсию 27 сентября.

Макет, созданный путем кропотливой работы, установлен сразу у входа в Екатерининский парк, где и начинаются экскурсии. На объемной модели показаны Екатерининский дворец и Камеронова галерея, парковые павильоны: Эрмитаж, Грот, Адмиралтейство и другие, водоемы выполнен рельеф местности, рисунок газонов перед дворцом, аллеи и деревья.