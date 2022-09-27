Почти 500 новых светильников установят в районе станции «Ланская» в Петербурге

Почти 500 новых светильников появятся во дворах домов у ж/д станции "Ланская". Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге около железнодорожной станции «Ланская» ведутся работы по реконструкции освещения. Об этом сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

- Освещение реконструируют на улицах Омской, Ланской, Матроса Железняка, а также на Ланском шоссе. Всего там проживают четыре тысячи жителей. Кроме жилых домов, в квартале расположены почта, поликлиника и два детсада, - рассказали в комитете.

Работы планируется завершить в ноябре этого года. Тогда к электроснабжению подключат 487 светодиодных светильников на 376 опорах

Всего протяженность сетей наружного освещения Приморского района составляет более 820 километров. 27 тысяч светильников освещают улицы и парки.