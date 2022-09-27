Младенец опрокинул на себя кипяток и попал в реанимацию в Петербурге

Шестимесячная девочка из Петербурга опрокинула на себя кружку с кипятком Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге младенец попал в реанимацию после того, как опрокинул на себя кружку с кипятком. Инцидент произошел вечером 26 сентября 2022 года в одной из квартир на Камышовой улице Приморского района, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Шестимесячная девочка случайно опрокинула на себя кружку с кипятком. В результате она получила тяжелые ожоги, - рассказал источник.

Малышку госпитализировали из дома в 22:30 часов вечера. Ее доставили в Детскую больницу №1. У ребенка диагностировали термические ожоги правой половины лица, спины, а также правой руки. В общей сложности ожоги 2-3 степени покрыли 10 процентов поверхности тела.

Сейчас состояние ребенка оценивается как тяжелое. Она находится в реанимации.