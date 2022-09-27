Мобилизованным жителям Ленобласти выплатят по 100 тысяч рублей

По 100 тысяч рублей единовременно выплатят всем мобилизованным жителям Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области всем, кто был мобилизован выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом 27 сентября 2022 года заявил глава региона Александр Дроденко. Также предусмотрены выплаты для тех, что добровольно отправился на мобилизацию.

- В связи с тем, что рабочие места сохранены за мобилизованными на федеральном уровне, Ленинградская область единовременно выплатит всем частично мобилизованным жителям региона по 100 тысяч рублей, - сообщил губернатор Ленинградской области.

Для добровольцев, которые приходят в военкомат самостоятельно без повестки и заключают контракт на службу по собственному желанию, сохранят единовременные выплаты по 300 тысяч рублей.