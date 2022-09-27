Скоростной мобильный интернет появился на всех линиях метро Петербурга

Мобильный интернет запустили а всех линиях подземки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургский метрополитен получил полное покрытие мобильными сетями для передачи скоростного интернета в тоннелях подземки. Последней стала фиолетовая ветка, и три станции зеленой - «Беговая», «Зенит» и «Приморская» где оборудование торжественно пустили в эксплуатацию 27 сентября.

- Произошло то, к чему Санкт Петербург стремился полтора года – завершилось техническое оснащение всех веток и тоннелей метрополитена инфраструктурой мобильной связи и интернета, - заявил на церемонии вице-губернатор Станислав Казарин.

Теперь стабильная связь и интернет доступны для абонентов всех операторов связи, работающих в городе.

По данным Смольного, самый «загруженный» перегон метро - от «Адмиралтейской» до «Спортивной», за неделю пассажиры здесь используют один терабайт мобильного трафика. А среди вестибюлей лидирует «Садовая», где скачивается 3,4 терабайта данных.