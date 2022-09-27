Очередь из десятков машин собралась на границе с Эстонией в Ивангороде

В Ивангороде к Эстонской границе выстроилась очередь. Фото: vk.com/spb_today

Вслед за финской границей, длинные очереди собрались и на границе эстонской. Об этом сообщают жители Ивангорода, заметившие длинную вереницу автомобилей, вставших к пропускному пункту через весь город.

- Сейчас на границе с Эстонией так. Номера машин в основном эстонские, украинские и есть немного петербургских, - пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» жители Ивангорода.

При этом, в отличие от Финляндии, Эстония, с конца августа, не пускает в страну граждан России с любыми шенгенскими визами за редкими исключениями. Попасть в соседнюю страну россиянам можно только при наличии вида на жительство в Эстонии или ЕС.

«Мост дружбы» между Ивангородом и Нарвой могут беспрепятственно пересечь только сами эстонцы, граждане Украины или других стран. Но не России.

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