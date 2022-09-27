Две выпившие девушки поцарапали ногами чужой автомобиль в Петербурге

Две пьяные подружки устроили фотосессию на чужом BMW. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге две выпившие девушки залезли на чужой автомобиль и устроили фотосессию. Инцидент произошел на Дачном проспекте в три часа ночи 27 сентября. Видео с пьяными нарушительницами появилось в местном паблике.

- Девушки изрядно выпили вина и начали фотографироваться. Я не спорю, что машина красивая. Но мне очень неприятно от сложившейся ситуации, - рассказал владелец авто в паблике «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Мужчина также сообщил, что героини видео испортили автомобиль: поцарапали багажник и бампер. Теперь транспорту необходим косметический ремонт. Владелец машины посоветовал девушкам впредь не напиваться до такого состояния.