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Туризм27 сентября 2022 16:21

Петербург признали абсолютным лидером по числу интересных для туристов мест в России

Кроме музеев и театров, город притягивает и событийным туризмом
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербург признан лучшим туристическим направлением в России по соотношению цена-качество.

Петербург признан лучшим туристическим направлением в России по соотношению цена-качество.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург, что не удивительно, стал лидером по количеству привлекательных мест для туристов. Самым притягательным местом город признали в разрезе культурно-познавательного, а также событийного туризма. Доля последнего за год выросла в четыре раза - с 2,6 до 8%

- Северная столица также является одним из ключевых направлений делового туризма и лидером по проведению выставок и конгрессных мероприятий в стране, - сообщает пресс-служба Смольного.

В правительстве города признают отрасль одной из важнейших статей экономики Северной столицы. Напрямую в сфере туризма работают 118 тысяч человек, а всего с гостеприимством связаны 50 различных направлений экономики, в которых трудятся 400 тысяч петербуржцев.

По данным Смольного, за девять месяцев нынешнего года Петербург посетило 5,5 миллионов туристов. Они принесли в бюджет 230 миллиардов рублей.