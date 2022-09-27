Петербуржец получил два года условно за «угон» своей машины ради миллионных выплат

Жителя Петербурга осудили за "угон" своего BMW. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Санкт-Петербурга пытался сымитировать кражу собственного автомобиля и получить страховые выплаты в 2,7 миллиона рублей. Инцидент случился в апреле прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

- Мужчина попросил знакомого перегнать свою BMW 530D XDrive в Псковскую область, а сам обратился в полицию и сообщил, что авто у него украли, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Но довести свой план до логического завершения злоумышленнику так и не удалось. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли мошеннические умыслы нарушителя.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему два года лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу.