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Происшествия27 сентября 2022 16:26

Петербуржец получил два года условно за «угон» своей машины ради миллионных выплат

Обмануть страховую компанию не получилось
Анастасия НУРАДИЛОВА
Жителя Петербурга осудили за "угон" своего BMW.

Жителя Петербурга осудили за "угон" своего BMW.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Санкт-Петербурга пытался сымитировать кражу собственного автомобиля и получить страховые выплаты в 2,7 миллиона рублей. Инцидент случился в апреле прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

- Мужчина попросил знакомого перегнать свою BMW 530D XDrive в Псковскую область, а сам обратился в полицию и сообщил, что авто у него украли, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Но довести свой план до логического завершения злоумышленнику так и не удалось. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли мошеннические умыслы нарушителя.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему два года лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу.