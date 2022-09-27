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Происшествия27 сентября 2022 17:14

ДТП с фурой собрало 5-километровую пробку на КАД у Бугров

Грузовик развернуло поперек трассы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В районе Бугров столкнулись фура и микроавтобус. Фото: vk.com/spb_today

В районе Бугров столкнулись фура и микроавтобус. Фото: vk.com/spb_today

«Мертвая» пробка собралась веером вторника на внутренней стороне КАДа в районе Бугров. Здесь поперек трассы сложило контейнеровоз. Из трех полос свободной осталась лишь одна, что моментально привело к скоплению машин.

- На внутренней стороне КАД в Буграх сложило фуру. Сзади в нее влетел микроавтобус. На месте ГИБДД и скорая. Все стоит, - пишут водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По состоянию на восемь вечера, длина пробки превысила пять километров. Поскольку съехать с КАДа все равно некуда, водителям остается только проверять свои нервы на прочность.

А поперек этой пробки, стоит другая Она идет по Новоприозерскому шоссе до развязки с кольцевой трассой и уходит дальше на проспект Энгельса до пересечения с Заречной улицей на Парнасе. Здесь длина затора составляет четыре километра.