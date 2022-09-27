Первая женщина-машинист на Октябрьской железной дороге отправилась самостоятельный рейс

Первая в ОЖД девушка-машинист отправилась в рейс. Фото: ОЖД.

В первый самостоятельный рейс отправилась с Витебского вокзала Петербурга единственная на Октябрьской железной дороге женщина-машинист поезда. Екатерина Сергеева повела в путь электричку до Новолисино.

- С января 2021 года девушка работала помощником машиниста электропоезда, а после прошла обучение на машиниста. По словам Екатерины, сегодня исполнилась ее детская мечта, - сообщает пресс-служба ОЖД.

В первый рейс девушку провожали как ветераны, так и юные железнодорожники. Екатерине подарили символическую ручку управления поездом, после чего была короткая фотосессия для прессы. А в 9:38, строго по расписанию, электричка отправилась по своему маршруту.