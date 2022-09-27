29 нарушителей нашли за два дня рейда ГИБДД по автобусам в Ленобласти

Рейд по автобусам прошел в Кингисеппском районе. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

Полиция подвела итоги рейда, который проводился в Кингисеппском районе Ленобласти. ГИБДД проверяла автобусы. Всего было остановлено и осмотрено 116 транспортных средств, четверть из которых имели проблемы.

- За два дня рейда сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушения в техническом состоянии 29 автобусов, - сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

К ответственности привлекли в общей сложности 14 водителей и двоих собственников пассажирских машин. Среди нарушений чаще всего встречались нечитаемые номера, непристегнутый ремень шофера и отсутствие страховки на автобус.

В ГИБДД пообещали и дальше проводить подобные «тематические» рейды.