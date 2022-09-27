Видео момента ДТП с фурой на КАД у Бугров опубликовано в соцсетях

Две фуры и микроавтобус столкнулись на КАДе. Фото: vk.com/spb_today

Момент серьезного ДТП с участием двух фур и микроавтобуса на КАДе в районе Бугров попал на запись камеры видеорегистратора. Водитель, ехавший за грузовиками успел заснять, как ехавшая по центру фура начала сползать в правую полосу и задела второй грузовик.

- Ну он как будто уснул. Поворотник не включал. Повело вправо. Потом очнулся, и ударил по тормозам, - пишут пользователи соцсетей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», где опубликовано видео.

От столкновения левый грузовик сложило пополам, развернув тягач на 90 градусов относительно прицепа. Фуру вынесло в отбойник, разделяющий встречные потоки. А через секунду в замершую машину сзади врезался белый микроавтобус.

По слова очевидцев, несмотря на сильный удар водитель микроавтобуса выжил, но получил травмы.

А в результате аварии на КАДе скопилась пробка длиной в пять километров. Последствия ДТП ликвидировали лишь через несколько часов.