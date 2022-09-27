Реестр долгостроев составят в Петербурге

В Петербурге посчитают все долгострои. Фото: Артем КИЛЬКИН

Реестр проблемных долгостроев по социальным объектам составят в Петербурге. Он необходим, чтобы власти города понимал масштаб бедствия. В список попадут те здания, на которые когда-то было выдано разрешение на строительство, но работы не дошли до логического конца. Всего таких объектов может быть около тысячи. Задача - понять, что с ними делать.

- Будет два варианта: город достроит все сам, если это возможно и еще необходимо, либо передаст инвестору. Ну а если проще недострой снести, то объект пустят под «нож», а на его месте появится либо новое здание, либо парк, например, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», 92.0 FM депутат Закобрания Денис Четырбок.

По итогу, город снимет с баланса здания, «висящие» на нем не одно десятилетие.

- В течение года мы хотим провести всю необходимую инвентаризацию и составить список проблемных объектов, - заявил депутат.