Тарифы на услуги ЖКХ в Петербурге повысят на полгода раньше

Вода, свет, газ тепло и вывоз мусора подорожают на 9%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередное повышение цен на жилищно-коммунальные услуги ждет жителей Петербурга уже в декабре 2022 года. Ранее планировалось, что тарифы традиционно изменят в июле, но федеральное правительство внезапно изменило планы.

- Такое решение застало нас врасплох, мы обсуждали на «нулевых» чтениях проект городского бюджета исходя из повышения тарифов летом. К сожалению, от городских властей это не зависит, решение принимают на всю страну, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» депутат Заксобрания Денис Четырбок.

Планировалось, что цены в среднем вырастут на восемь процентов, что не должно было оказаться выше уровня инфляции, но в итоге планку подняли до девяти процентов.

- Повышение тарифов произойдет на полгода раньше, в декабре 2022 года. Но повторного поднятия цен в 2023 году уже не будет, - «успокоил» депутат.

Подорожание затронет горячую и холодную воду, газ, электричество, теплоснабжение и вывоз мусора. Деньги пойдут на содержание и модернизацию инфраструктуры. Следующее повышение цен произойдет летом 2024 года.