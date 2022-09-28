Небольшой дождь и до +12 градусов будет в Петербурге 28 сентября

Прохлада и мелкий дождь ждет Петербург 28 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Осень все больше наступает на Санкт-Петербург. Листва начинает менять цвет и опадать на землю, а ночи стали практически морозными. Утром 28 сентября 2022 года в Северной столице оказалось зябко, однако солнце, проглядывающее из-за туч, придавало уверенности на погожий день. Таким он и будет, но только в первую половину дня. К вечеру снова вернется дождь. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием атмосферного фронта с юго-востока. Ожидается облачная, в начале дня с прояснениями, погода, пройдут небольшие дожди, а температурный фон понизится, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге до плюс 10-12 градусов, по Ленинградской области 8-13 градусов тепла. Ветер восточный и слабый, 4-9 метров в секунду.

В четверг вновь дожди и дальнейшее понижение температуры.