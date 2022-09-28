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Происшествия28 сентября 2022 5:27

Машина снесла гранитное ограждение Октябрьской набережной в Петербурге во время ДТП

Массивные блоки парапета рухнули лестницу, пострадали два автомобиля
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
"Киа" сломала гранитный парапет на Октябрьской набережной в Петербурге

"Киа" сломала гранитный парапет на Октябрьской набережной в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, так, что парапет не выдержал и рухнул от удара. В ночь на 28 сентября 2022 года дорогу не поделили автомобиль "Киа" и "Матиз". В итоге первый умудрился ее влететь в гранитное ограждение и снести его массивные блоки. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На Октябрьской набережной "Киа" въехала в "Матиз", - сообщил очевидец.

На фотографиях с места аварии видно, что "Киа" влетела в парапет, ограждающий спуск к воде, снесла на лестницу четыре огромных блока заграждения, а сам автомобиль застрял, повиснув одним колесом в воздухе. "Матиз" пострадал тоже, но остался стоять на дороге.

Как именно произошла авария, пока что не сообщается. Также неизвестно о состоянии участников аварии. Дорожная полиция на месте.