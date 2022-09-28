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Происшествия28 сентября 2022 5:52

Две крупные нарколаборатории обнаружила полиция под Петербургом

Организаторами оказались двое мужчин, которым помогала семейная пара
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полиция накрыла две нарколаборатории под Петербургом

Полиция накрыла две нарколаборатории под Петербургом

Фото: принтскрин видео.

Под Санкт-Петербургом полиция накрыла сразу две крупных нарколабораторий. Одна из них располагалась в частном доме на Цветочной улице в деревне Рынделево Тосненского района Ленинградской области. Организатором производства синтетического наркотика оказался 36-летний ранее судимый петербуржец, лаборантом у него работал 26-летний мигрант. Об этом 28 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и области.

- Во время обысков было изъято шесть пакетов с наркотиками общей массой более 3,5 килограммов, а также лабораторное оборудование, - рассказали в полиции.

Во время допроса главный наркоделец сообщил, что у него имеется еще одна лаборатория. Ему помогает одна семейная пара из города Павловска, которая разместила лабораторию у себя на садовом участке. Полицейские сразу нагрянули к семье 44-летнего мужчины и 42-летней женщины домой, где обнаружили около 120 граммов наркотика и все нужное для этого оборудование.

Сейчас все мужчины находятся под стражей, женщину отпустили под домашний арест. Возбуждены уголовные дела.