Две крупные нарколаборатории обнаружила полиция под Петербургом

Полиция накрыла две нарколаборатории под Петербургом Фото: принтскрин видео.

Под Санкт-Петербургом полиция накрыла сразу две крупных нарколабораторий. Одна из них располагалась в частном доме на Цветочной улице в деревне Рынделево Тосненского района Ленинградской области. Организатором производства синтетического наркотика оказался 36-летний ранее судимый петербуржец, лаборантом у него работал 26-летний мигрант. Об этом 28 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и области.

- Во время обысков было изъято шесть пакетов с наркотиками общей массой более 3,5 килограммов, а также лабораторное оборудование, - рассказали в полиции.

Во время допроса главный наркоделец сообщил, что у него имеется еще одна лаборатория. Ему помогает одна семейная пара из города Павловска, которая разместила лабораторию у себя на садовом участке. Полицейские сразу нагрянули к семье 44-летнего мужчины и 42-летней женщины домой, где обнаружили около 120 граммов наркотика и все нужное для этого оборудование.

Сейчас все мужчины находятся под стражей, женщину отпустили под домашний арест. Возбуждены уголовные дела.