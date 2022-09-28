Глава ЗакСа Петербурга Бельский посетил мобилизационный пункт в Выборгском районе

Александр Бельский лично осмотрел мобилизационный пункт в Выборгском районе / Фото: Александр Бельский

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский посетил мобилизационный пункт в Выборгском районе города. Вместе с депутатом Константином Чебыкиным и руководителем ОНФ в Петербурге Екатериной Машковой они осмотрели помещения и выяснили, в каких условиях живут и готовятся к службе резервисты. Об этом парламентарий рассказал 27 сентября 2022 года.

- Посмотрели, в каких условиях живут и готовятся к службе резервисты. Потребностей немало, но каждый вопрос обещаем решить, - отметил Бельский.

Он отметил, что вместе с правительством стараются обеспечить мобилизованных всем необходимым и сделать это в течение текущей недели. Помимо этого для резервистов будет выделен нотариус, который поможет им заверить необходимые документы, если кто-то не успел это сделать.