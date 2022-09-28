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Общество28 сентября 2022 6:27

Смольный выделил землю под строительство теннисного центра в Приморском районе Петербурга

Об этом сообщили в городской администрации
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Смольный выделил землю под строительство теннисного центра в Петербурге

Смольный выделил землю под строительство теннисного центра в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморском районе Санкт-Петербурга появится теннисный центр. Специально под строительство спортивного комплекса город выделил землю. Постановление уже подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщает 28 сентября 2022 года Смольный.

- Губернатор подписал постановление, предусматривающее предоставление земельного участка в Приморском районе для строительства спортивного теннисного центра, - рассказали в городской администрации.

Помимо этого земельный участок в Выборгском районе был выделен для компании «Газпром газомоторное топливо», которая собирается строить автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию.