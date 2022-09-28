Смольный выделил землю под строительство теннисного центра в Приморском районе Петербурга

Смольный выделил землю под строительство теннисного центра в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморском районе Санкт-Петербурга появится теннисный центр. Специально под строительство спортивного комплекса город выделил землю. Постановление уже подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщает 28 сентября 2022 года Смольный.

- Губернатор подписал постановление, предусматривающее предоставление земельного участка в Приморском районе для строительства спортивного теннисного центра, - рассказали в городской администрации.

Помимо этого земельный участок в Выборгском районе был выделен для компании «Газпром газомоторное топливо», которая собирается строить автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию.