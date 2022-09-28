Автомобиль перевернулся на севере КАД Петербурга утром 28 сентября

Автомобиль перевернулся на севере КАД Петербурга во время ДТП Фото: СОЦСЕТИ

Утро 28 сентября 2022 года началось на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга с ДТП. На севере трассы после проспекта Культуры перевернулся автомобиль. Машина легла на крышу, перекрыв полосу движения. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- ДТП с перевертышем на внешнем кольце КАД после Культуры, - сообщили свидетели.

Как именно произошла авария, не уточняется. Известно, что есть и второй участник ДТП, который, со слов свидетелей, виновник аварии. Его машина стоит на обочине. А вот водитель перевертыша по какой-то причине бросил машину и сбежал.

- Водитель перевертыша куда то свинтил! Мы свидетели. Даже контакты наши не взял. Мы сидим за него ждем ДПС. Виновник ходит и твердит он «не виновник», «этот сам перевернулся», а он белый и пушистый, - пожаловались очевидцы.