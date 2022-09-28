Мокрый снег выпадет в Ленинградской области 29 сентября

Первый мокрый снег выпадет на востоке Ленобласти 29 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Санкт-Петербурге становится все холоднее. В четверг, 29 сентября 2022 года, станет одним из самых холодных этой осенью. А в Ленинградской области и вовсе ожидается первый снег. Серьезно регион не засыпет, а снег окажется мокрым. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Предстоящей ночью и завтра утром, на крайнем востоке Ленинградской области вероятно появление первых снежинок, так как все условия для этого есть. Но именно отдельных мокрых снежинок, - отметил специалист.

Временный снежный покров может появиться на территории Вологодской области, юго-западе Архангельской области и восточных районах Республики Карелия. Продержится он недолго, максимум один день.

В Петербурге же 29 сентября будет прохладно, днем около плюс 7-9 градусов.