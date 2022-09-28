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Общество28 сентября 2022 7:00

Мокрый снег выпадет в Ленинградской области 29 сентября

Первые признаки холодов появятся на востоке области
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Первый мокрый снег выпадет на востоке Ленобласти 29 сентября

Первый мокрый снег выпадет на востоке Ленобласти 29 сентября

Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Санкт-Петербурге становится все холоднее. В четверг, 29 сентября 2022 года, станет одним из самых холодных этой осенью. А в Ленинградской области и вовсе ожидается первый снег. Серьезно регион не засыпет, а снег окажется мокрым. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Предстоящей ночью и завтра утром, на крайнем востоке Ленинградской области вероятно появление первых снежинок, так как все условия для этого есть. Но именно отдельных мокрых снежинок, - отметил специалист.

Временный снежный покров может появиться на территории Вологодской области, юго-западе Архангельской области и восточных районах Республики Карелия. Продержится он недолго, максимум один день.

В Петербурге же 29 сентября будет прохладно, днем около плюс 7-9 градусов.