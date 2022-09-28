Охранник бара на Думской в Петербурге ударил посетительницу

Полицией задержан охранник бара на Думской, ударивший посетительницу Фото: Олег ЗОЛОТО

На Думской улице в Санкт-Петербурге очередные драки. На этот раз виновником заварушки стал охранник одного из ночных заведений одной из главных барных улиц города. Мужчина ударил девушку. Об этом 28 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Утром 25 сентября у входа в ночной клуб на Думской улице охранник ударил 25-летнюю посетительницу, - рассказали в полиции.

После удара девушке потребовалась медицинская помощь. С различными травмами ее госпитализировали в больницу.

По какой причине произошел конфликт, полиция не уточняет. После инцидента было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

27 сентября полицейские задержали подозреваемого на улице Марата. Им оказался 21-летний житель Якутской области.