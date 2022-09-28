Беглов обсудил обеспечение безопасности в Петербурге с новым командующим Росгвардии

Беглов обсудил безопасность в Петербурге с новым командующим Росгвардии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 28 сентября 2022 года встретился с новым командующим Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-майором Алексеем Воробьевым. Вместе они обсудили взаимодействие города с Росгвардией, а также охрану общественного порядка и безопасности в Северной столице. Об этом сообщили в Смольном.

- Отношения между правительством города и командованием Росгвардии строятся на основе конструктивного взаимодействия. Росгвардейцы обеспечивают безопасность при проведении крупных международных мероприятий, форумов, городских праздников, футбольных матчей. Накопленный нами опыт позволяет решать любые, самые трудные задачи, - отметил Беглов.

Воробьев раньше служил в Министерстве обороны СССР, а также в МВД. Участвовал в боевых действиях. Командующим Росгвардии по СЗФО назначен в августе 2022 года.