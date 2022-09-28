Двое налетчиков ограбили салон связи в Петербурге

В Петербурге полиция ищет налетчиков на салон сотовой связи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге произошло нападение на салон сотовой связи. Двое неизвестных налетчиков ворвались в помещение салона на бульваре Новаторов, используя газовые баллоны. Об этом 28 сентября 2022 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Налетчики пришли в салон сотовой связи на бульваре Новаторов и распылив в лицо продавцу газ из газового баллончика, похитили пять мобильных телефонов, после чего скрылись, - рассказали правоохранители.

Ущерб магазина от кражи пяти телефонов составил почти 110 тысяч рублей. По факту было возбуждено уголовное дело о разбое.

Сейчас сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия для того, чтобы установить виновных и задержать их.