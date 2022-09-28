Программа опеки над домашними животными для мобилизованных появилась в Ленинградской области

В Ленобласти появилась программа опеки над домашними животными мобилизованных жителей региона Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области начала работать программа опеки над домашними животными для мобилизованных. Она может пригодиться тем резервистам, которые отправляются на службу, но не имеют возможности на кого-либо оставить своих любимых питомцев. Об этом 28 сентября 2022 года рассказали в областной администрации.

- Зооволонтеры ленинградского областного фонда «Я свободен» запускают программу опеки над домашними животными для мобилизованных, - рассказали в администрации.

Для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо заполнить анкету на сайте фонда. Далее сотрудники учреждения подберут для животных ответственных людей, которые на время отсутствия хозяина будут ухаживать за питомцами. По возвращении хозяина к привычной жизни, питомец гарантированно будет ему возвращен.