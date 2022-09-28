Суд арестовал 20-летнего студента за поджог здания бывшего военкомата в Петербурге

Суд арестовал студента за попытку поджога военкомата в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга 28 сентября 2022 года отправил под арест 20-летнего студента, который устроил поджог бывшего здания военкомата в городе Ломоносов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- Вечером 21 сентября студент устроил пожар в помещении, расположенном в здании, принадлежащем СЗТУ ИО МО России на Иликовском проспекте в Ломоносове, - рассказали в суде.

Молодой человек думал, что в здании располагается военкомат, так как на нем висела соответствующая табличка. В действительности учреждение располагалось в соседнем здании. Отмечается, что пожар принес ущерб на 250 тысяч рублей.

Защитник юноши просил избрать подсудимому домашний арест в связи с состоянием здоровья студента. Однако суд отправил обвиняемого в СИЗО до 23 ноября.