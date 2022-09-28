20-летнего гражданина Белорусии задержали в Петербурге за уклонение от армии

Уклониста, объявленного в розыск, задержали в центре Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 20-летнего гражданина Белорусии. Молодой человек находился в федеральном розыске за уклонение от службы в армии на родине. Об этом 28 сентября 2022 года сообщает "Мойка78".

- Парня задержали на Вознесенском проспекте в Адмиралтейском районе города утром 27 сентября. Он является обвиняемым по части 1 статьи 435 УК РБ - уклонение от прохождения военной службы, - пишет издание.

Молодой человек уехал из Белорусии в Россию, чтобы избежать службы в армии. Однако полицейские Петербурга его поймали и доставили в отделение. Информация о его задержанию уже передана инициатору розыска. Вскоре парня направят в Минск.