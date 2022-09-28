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Общество28 сентября 2022 10:06

Смольный освободил более 400 км. м. земли от незаконной торговли в Петербурге

Рейды прошли в четырех районах города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Более 400 кв. м городской земли в Петербурге освобождается от незаконно размещенных торговых павильонов / Фото: ККИ

Более 400 кв. м городской земли в Петербурге освобождается от незаконно размещенных торговых павильонов / Фото: ККИ

В Санкт-Петербурге сотрудники Комитета по контролю за имуществом освободили более 400 квадратных метров земли от незаконной торговли. Работы прошли в четырех районах города: Приморском, Невском, Фрунзенском и Красносельском. Об этом 28 сентября 2022 года рассказали в Смольном.

- В минувший понедельник приступили к демонтажу 350-метрового павильона автосервиса на Байконурской улице, расположенного в границах развития благоустройства набережной Черной речки. Договор с арендатором был расторгнут еще в 2017 году, - рассказали в комитете.

Также был разобран павильон на Шлиссельбургском проспекте, где продавались овощи и табачные изделия. Помимо этого специалисты убрали магазин по продаже аксессуаров к мобильным телефонам на Прибрежной улице и овощной ларек на на Малой Каштановой аллее и улице Маршала Казакова.