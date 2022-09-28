Бизнесмен из Петербурга отдал 2 млн рублей мошенникам

У бизнесмена из Петербурга мошенники списали со счетов 2 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге бизнесмен попался на удочку мошенников и лишился 2 миллионов рублей. В полицию обратился 67-летний житель Петроградского района, руководитель направления в фирме по оптовой торговле запчастями, который рассказал, что его обманули лже-сотрудники Центрабанка. Об этом 28 сентября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 21 сентября мужчине позвонил аферист, представился сотрудником банка и сказал, что со счетов бизнесмена пытаются украсть деньги. Якобы, чтобы защитить счета, мошенник убедил мужчину установить на телефон приложение, - рассказал источник.

Вскоре бизнесмен обнаружил, что с его счетов четыре раза были списаны деньги в общей сложности почти на 2 миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.