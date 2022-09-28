Мобильный телефон в баллончике с лекарством обнаружили охранники в СИЗО Петербурга

Мобильный телефон в баллончике с лекарством обнаружили охраннике в СИЗО Петербурга / Фото: УФСИН по СПб и ЛО

В СИЗО-1 Санкт-Петербурга охранники обнаружили мобильный телефон, спрятанный в баллончик с лекарством. Посылку одному из арестованных пыталась передать его знакомая, решив спрятать "запрещенку". Об этом 28 сентября 2022 года рассказали в УФСИН по Петербургу и Ленинградской области.

- Жительница Санкт-Петербурга направила посылку своему знакомому, содержащемуся в следственном изоляторе № 1 УФСИН России Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате досмотра почтовой посылки сотрудники СИЗО-1 обратили внимание на лекарственное средство для горла, - рассказали в ведомстве.

После вскрытия аэрозольного баллончика выяснилось, что лекарства в нем нет. Внутри лежали мобильный кнопочный телефон, си-карта, а также шнур для зарядки.

По данному факту проводится проверка.