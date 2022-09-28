Председателя правления ТСЖ отправили под суд за порчу Дома Челищева в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет председатель правления ТСЖ, обвиняемый в повреждении объекта культурного наследия / Фото: СК СПб

В Санкт-Петербурге на скамью подсудимых отправили председателя правления ТСЖ, обвиняемого в незаконном повреждении исторического Дома Челищева, расположенного на улице Чайковского в центре города. 60-летний мужчина без согласования устроил перепланировку в здании, являющемся памятником истории и культуры, рассказали 28 сентября 2022 года в следственном комитете.

- С 30 марта 2020 года по 10 октября 2021 года председатель самовольно организовал работы на чердаке указанного многоквартирного дома, расположенного на улице Чайковского, направленных на изменение планировки чердачного помещения, устройство кирпичных стен внутри пространства, а также монтировку световых окон, - рассказали в комитете.

Из-за этого крыша здания изменилась, также изменились исторические габариты капитальных стен, отделка фасада. Ущерб оценивается в более 1,9 млн рублей.