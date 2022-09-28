Власти Петербурга помогут мобилизованным горожанам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург будет поддерживать горожан, призванных в вооруженные силы по частичной мобилизации. Соответствующие поправки в Социальный кодекс приняли депутаты Законодательного собрания.

- Парламент внес в Социальный кодекс города изменения, предусматривающие дополнительные меры поддержки граждан, призванных в рамках мобилизации, - сообщил в своем телеграм-канале спикер ЗакСа Александр Бельский.

Какой конкретно будет эта поддержка, не уточняется. Отмечено, что меры могут быть как разовыми, так и временными.

Также, согласно новым нормам, власти города получили официальное право выделять деньги из бюджета на помощь беженцам с Донбасса и Украины.

Напомним, что ранее Бельский побывал на сборном пункте в Выборгском районе Петербурга, где пообщался с мобилизованными горожанами.

— Мобилизованным требуется, прежде всего, юридическая и нотариальная помощь, - отметил спикер.