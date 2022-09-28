Новый электронный проездной «Подорожник» поступит в продажу в Петербурге с 29 сентября

В Петербурге в продажу поступят новые электронные карты «Подорожник» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 29 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге поступят в продажу новые электронные карты «Подорожник». Серия посвящена 115-летию открытия трамвайного движения в Северной столице. Проездные выполнены в бордово-оранжевой цветовой гамме с изображением трамвая и достопримечательностей города. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- Приобрести единый проездной билет ограниченного тиража можно будет в офисах и киосках СПб ГКУ «Организатор перевозок», а также в кассах станций метрополитена, - рассказали в комитете.

Серия посвящена 115-летию открытия трамвайного движения в Санкт-Петербурге / Фото: Комитет по транспорту СПб

По своему функционалу карта не будет отличаться от обычного проездного. Пассажиры также смогут оплачивать проезд в метро и наземном транспорте по установленным тарифам.

Приобрести карты нового вида можно на станциях: «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2), «Ленинский проспект» (вестибюль 1), «Площадь Восстания», «Чернышевская», «Девяткино» (вестибюль 2), «Купчино», «Технологический институт», «Невский проспект», «Гостиный двор», «Петроградская», «Проспект Просвещения», «Маяковская», «Владимирская», «Приморская», «Площадь Александра Невского-1», «Ломоносовская», «Улица Дыбенко», «Ладожская», «Адмиралтейская», «Комендантский проспект».