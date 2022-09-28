Сотрудник Заксобрания Петербурга получил повестку и будет мобилизован

У депутатов ЗакСа нет брони от частичной мобилизации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один из сотрудников аппарата Законодательного собрания Петербурга получил мобилизационную повестку и отправится в вооруженные силы. Об этом на брифинге сообщил спикер парламента Александр Бельский.

- Из Законодательного собрания знаю, что есть один человек, который получил повестку и будет мобилизован, - заявил спикер ЗакСа журналистам.

По его словам, на депутатский корпус не распространяются никакие отсрочки или бронь, но пока народные избранники повесток не получали. С просьбой отправить их в армию они к главе парламента также не обращались.

Напомним, что ранее депутаты проголосовали за поправки в Социальный кодекс, которые дают возможность оказывать помощь мобилизованным петербуржцам и выделять из бюджета средства на поддержку беженцев с Донбасса и Украины.