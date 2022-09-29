Фура свалилась в кювет и перекрыла проезд на Ропшинском шоссе в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Ропшинское шоссе Санкт-Петербурга оказалось заблокировано утром 29 сентября 2022 года. Огромная фура съехала с дороги кювет и перекрыла часть трассы в сторону из города. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

- Фура свалилась в кювет на Ропшинском шоссе, сегодня в 8:22 утра. Перекрыл полосу по направлению движения из города, - рассказали свидетели.

Очевидцы отмечают, что похоже водитель уснул за рулем, поэтому потерял управление и съехал в кювет. Автомобиль по пути никого не задел, да и сам полностью не свалился. Водитель грузовика остался жив и здоров.

Сейчас из-за аварии на Ропшинском шоссе собирается пробка. Дорожная полиция на месте.