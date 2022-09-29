Мужчина застрелил собутыльника и восемь дней прожил с его трупом в квартире в Петербурге

Житель Ленсоветовского застрелил собутыльника и восемь дней жил с разлагающимся трупом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина застрелил собутыльника и восемь дней прожил с его трупом в квартире. Ужасная история произошла в поселке Ленсоветовский в Пушкинском районе. 28 сентября 2022 года в полицию обратился местный житель, который пожаловался на невыносимый трупный запах, который доносится из одной из квартир. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Полиция прибыла на место с проверкой. В квартире, которая беспокоила соседей, был обнаружен труп неустановленного мужчины в состоянии гнилостного разложения. Причем, в левом глазу у него было сквозное огнестрельное ранение, - рассказал источник.

Там же на месте был задержан хозяин квартиры, 49-летний безработный мужчина. Выяснилось, что еще 20 сентября во время пьяного застолья мужчина поссорился со своим гостей и выстрелил в него из одноствольного оружия "Сайга". А дальше, как ни в чем не бывало, продолжил жить с трупом в квартире.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.