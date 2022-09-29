Волонтеры начнут помогать военнослужащим, мобилизованным и их семьям в Петербурге

Волонтеры Петербурга начнут помогать военнослужащим, мобилизованным и их семьям Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге вновь начинают работу штабы волонтеров "МыВместе". Во время пандемии добровольцы помогали заболевшим коронавирусом, а также пожилым людям. Теперь помощь будет направлена на тех, кто мобилизован, а также их семьям. Об этом 29 сентября 2022 года рассказали в Смольном.

- Помощь волонтеров востребована всегда. Петербург не случайно называют столицей добровольчества. В нашем городе живут отзывчивые, добрые, неравнодушные люди. В пандемию они помогали многодетным, пожилым, инвалидам. Сегодня поддержка требуется мобилизованным и их семьям. Уверен, наши волонтеры сделают все, чтобы помочь им, - отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Региональный штаб в Петербурге будет размещен на базе Центра городских волонтеров. Добровольцы будут оказывать помощь военнослужащим, мобилизованным, а также их семьям.

Акция начала работать по всей стране начиная с 29 сентября.