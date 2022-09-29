Реанимобиль с пациентом перевернулся после ДТП на юге Петербурга

Реанимобиль опрокинулся на перекрестке Коллонтай и Солидарности после столкновения с легковушкой Фото: СОЦСЕТИ

На юге Санкт-Петербурга произошла жесткая авария. Перекрестке Коллонтай и Солидарности опрокинулся на бок реанимобиль с пациентом. Авария произошла утром 29 сентября 2022 года. Машина экстренной помощи спешила в больницу с тяжелым пациентом, когда автомобиль "Киа" буквально снес него. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Реанимация везла пациента без создания в Александровскую больницу после падения с высоты, - рассказала свидетельница.

Автомобилисты рассказывают, что реанимацию было хорошо и далеко слышно, она ехала со вмеси включенными сигналами. Но оказавшись на пустом перекрестке, вдруг неожиданно в нее влетела легковушка.

На место прибыла другая машина экстренной помощи. Медики на носилках перенесли пациента, который также был без сознания, и уехали в больницу. Известно, что в легковушке во время аварии находился ребенок. Никто не пострадал.