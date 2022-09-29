Мужчины чаще женщин приезжают в Петербург для туризма Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выяснилось, что мужчины чаще женщин приезжают в Санкт-Петербург для туризма. Соотношение мужчин и женщин, посещающих Северную столицу - 56 на 44 процента. Такую статистику 29 сентября 2022 года представил комитет по туризму города. При этом, мужчины в 2,5 раза чаще женщин бывают в городе на Неве с деловыми визитами.

- Северная столица, по мнению экспертов отрасли, лидер по проведению выставок, деловых и конгрессных мероприятий в стране. Женщин же привлекают развлекательные событийные мероприятия. Доля туристов, посещающих наш город для участия в них, за этот год выросла почти в четыре раза. Событийный туризм вышел на четвертое место после культурно-познавательного и делового, - отметил вице-губернатор города Борис Пиотовский.

Траты у женщин и мужчин тоже разные. Первые в среднем расходуют по 8,6 тысяч рублей в день, в основном на рестораны и бары. Женщины же более экономны - тратят по 5,1 тысяч рублей. При этом большую часть денег отдают на посещение музеев, театров и различных экскурсий.