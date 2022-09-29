Зампред комитета по молодежной политике Петербурга вызвался добровольцем на мобилизацию Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Заместитель председателя Комитета по молодежной политике Иван Есипов принял решение добровольно отправиться на мобилизацию, отказавшись от положенной ему брони из-за работы в Смольном. Об этом 29 сентября 2022 года рассказал губернатор Александр Беглов после встречи с молодым чиновником.

- Как губернатору мне жаль расставаться с молодым, но уже опытным и проверенным в деле специалистом. Но не поддержать порыв молодого человека – мы не могли, - отметил градоначальник.

29-летний Иван Есипов проходил службу в армии в 2019-2020 годах. Имеет звание младшего лейтенанта. Он пояснил, что принял решение о мобилизации, когда узнал, что его сослуживцы, которые являлись его подчиненными в армии, отправились в военкоматы.

- Как младший командир, я считаю это единственное правильное решение для себя, - сказал зампред.

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