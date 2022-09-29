На границе в Финляндию выстроились очереди из более 100 машин

Очереди из сотен автомобилей выстроились на границе в Финляндию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На границе с Финляндией со стороны Ленинградской области снова очереди. Еще рано утром 29 сентября 2022 года на приграничных пунктах находились в ожидании по 10-15 машин. Однако к обеду их количество значительно увеличилось и выстроились очереди. Об этом свидетельствуют данные с веб-камер, установленных на КПП.

- На КПП Торфяновка из России в сторону Финляндии очередь из 65 автомобилей и двух автобусов. В Брусничном - 85 машин и один автобус. Самый загруженный пост оказался КПП Светогорск - в сторону Финляндии стоят 110 машины, - говорится в данным на 12 часов дня.

Будут ли расти очереди в течение дня, либо наоборот спадать, пока неизвестно. Финляндия заявила, что в ночь на 30 сентября закрывает границу для российских туристов. Въезд по обычной визе будет запрещен. Пускать в Финляндию будут только тех, кто едет по работе и учебе, либо встретиться с родственниками.