47 лет назад произошло одно из самых страшных наводнений в истории Ленинграда

В 1975 году в Ленинграде произошло наводнение, после которого город защитили дамбой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ровно 47 лет назад в Ленинграде произошло наводнение, результатом которого стало строительство дамбы. 29 сентября 1975 года из-за налетевшего со стороны Скандинавии циклона в Финском заливе резко поднялся уровень воды. Невы вышла из берегов и залила улицы города. Подтопленными оказались сотни домов и даже зоопарк.

- Ленинградский зоопарк стало заливать водой с такой силой, что к утру по его территории можно было перемещаться только на лодках, - напоминает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Петербурга.

Животных начали эвакуировать. В этом момент начались роды у самки жирафа. Появившегося на свет в самый разгар наводнения малыша назвали Стихия. Расположенная у зоопарка станция метро «Горьковская» была частично подтоплена.

Пик подъема воды был зафиксирован на водомерном посту «Горный институт» утром 30 сентября, он составил +281 сантиметр. Наводнение стало пятым по силе за всю историю города. После него было принято принципиальное решение о строительстве дамбы.