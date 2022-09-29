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Происшествия29 сентября 2022 12:24

Школьницу семь лет насиловал отчим в Петербурге

Насилие началось, когда девочке было восемь лет
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербуржец семь лет насиловал падчерицу

Петербуржец семь лет насиловал падчерицу

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проверяет информацию о многолетнем сексуальном насилии над школьницей. Об этом стражам правопорядка сообщила директор школы, где учится девочка. Со слов заявительницы, насиловал ребенка ее отчим. Об этом 29 сентября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 28 сентября в полицию Кировского района обратилась директор петербургской школы. Педагогу стало известно, что в отношении 15-летней девятиклассницы отчим совершал насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник.

Женщина уточнила, что насилие продолжалось с с 2014 по 2021 год. На момент начала девочке было всего восемь лет.

Утром 29 сентября полиция в квартире на проспекте Маршала Жукова задержала 52-летнего подозреваемого. Проводится проверка.